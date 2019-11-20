Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о планах Чернышева развестись

На странице в Instagram отмечается, что эти сообщения не соответствуют действительности. «Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели!» - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ со ссылкой на неназванные источники стали появляться сообщения, что муж Заворотнюк Петр Чернышев давно думает о разводе. Напомним, в конце августа появилась информация о госпитализации Заворотнюк в связи с серьезным заболеванием. По некоторым данным, актриса в настоящее время находится на лечении в связи с раком головного мозга.



