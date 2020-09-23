Zoom дал сбой в работе

Сбой произошел в работе сервиса видеоконференций Zoom в странах Европы и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Как пишет агентство, больше всего сообщают о неполадках пользователи, находящиеся в США. Также наблюдаются жалобы в Норвегии и Великобритании.

Отмечается, что более 50% пользователей не могут подключиться к системе, еще треть жалуются на видеосвязь.

Ранее 19 сентября стало известно о масштабном сбое в работе мессенджера Telegram. Он затронул жителей России, Европы, Южной Америки. Практически все пользователи Telegram жаловались на отсутствие соединения.



