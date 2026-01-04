МВД: Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Свердловской области

По его словам, медицинская помощь потребовалась хозяйке квартиры, где произошёл взрыв, а также двум женщинам из соседнего помещения.

Горелых отметил, что, по предварительной версии, инцидент не имеет криминального характера и с высокой вероятностью связан с нарушением правил эксплуатации газового оборудования.

Ранее в МЧС России сообщили, что в результате взрыва пострадал один человек. Сотрудники пожарной службы эвакуировали двоих жильцов, ещё пятеро покинули дом самостоятельно.

В середине декабря под Белгородом один человек пострадала при взрыве газа в частном доме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».