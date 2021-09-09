В Ингушетии планируют ввести запрет на вырубку леса на 10 лет

Власти Ингушетии намерены ввести в регионе десятилетний запрет на вырубку леса. Заявление об этом сделал глава республики Махмуд-Али Калиматов, передает ТАСС.

Названы самые экологически чистые места Подмосковья

Отмечается, что решение будет принято по результатам экологической экспертизы. По словам Калиматова, из-за рубки лесов произошло сужение реки Асса на почти 3 метра. Глава региона отметил, что борьба с незаконной вырубкой другими способами не увенчалась успехом.

Прошедшим летом Россия вновь столкнулась с проблемой лесных пожаров. 78% площадей пожаров в стране пришлось на Якутию, где сгорели леса площадью с Подмосковье на территории более 4 млн гектаров. Общая площадь пожаров в Иркутской области превысила 123 тыс. гектаров.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ИнгушетияЛес
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