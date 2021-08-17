Названы самые экологически чистые места Подмосковья
Западное направление Московской области позиционируется как наиболее чистое с в плане экологии. Такую оценку дала председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты региона Елена Гришина. Она перечислила факторы, которые сказываются на чистоте территории.
«Где наибольшее количество лесов, где протекают реки, где нет предприятий рядом с населёнными пунктами, там будут самые экологически чистые места», - отметила эксперт.
По словам Гришиной, чем дальше от столицы РФ места для проживания, тем они более экологически благоприятные:
«Также на этот фактор значительное влияние оказывают автотрассы, которые проходят вдоль населённых пунктов. Северное и восточное направления более развиты в промышленной сфере».
Глава комиссии в эфире «Радио 1» назвала несколько наиболее экологически чистых мест в Подмосковье.
«Я бы выделила замечательный город Клин, где много зелёных насаждений, прекрасные парковые зоны. Лотошно — очень экологически чистое место, где нет предприятий, Рузский округ. На самом деле в Подмосковье очень много экологичных мест, и нам их нужно беречь», — подчеркнула член Общественной палаты МО.
Гришина также отметила, что в регионе немало внимания уделяется экологическому мониторингу. В частности, уже функционирует система контроля качества воздуха. Планируется создание экомониторинга водных ресурсов. Мособлэкомониторинг публикует все результаты исследований на сайте Министерства экологии Подмосковья.
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