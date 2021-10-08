В «Ингосстрахе» назвали регионы-лидеры по числу оформленных полисов «Антиклещ»

Компания «Ингосстрах» в этом году застраховала от укуса клеща почти 378 тысяч человек, из них более 89 тысяч – это дети. Регионами-лидерами по количеству застрахованных стали филиалы СПАО «Ингосстрах» в Челябинской области, Красноярском крае, Ярославской, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае.

Генеральный директор по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов рассказал, что для клиентов «Ингосстраха» создан полис страхования «Антиклещ». Благодаря ему можно своевременно получить всю необходимую медпомощь при укусе клеща – это позволит избежать негативных последствий. Страховой полис «Антиклещ» включает комплекс медицинских услуг, направленных на диагностику заболеваний, передающихся при укусе клеща, их профилактику и лечение. Компания организует и оплачивает амбулаторно-поликлинические услуги.

В том случае, если понадобилось лечение в стационаре, застрахованного человека при необходимости поместят в отделении интенсивной терапии, окажут реанимационные мероприятия, а также предоставят необходимые лекарственные препараты.