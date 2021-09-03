«Ингосстрах»: За полгода число обращений по телемедицине выросло в 2,2 раза

Спрос на телемедицину продолжает расти. Это видно по данным «Ингосстраха», которые показывают, что за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений по телемедицине увеличилось в 2,2 раза, а число заключенных договоров – на 174%.

Чаще всего за телемедицинской консультацией граждане обращались к педиатру. За вышеуказанный период количество таких обращений выросло в 3 раза, причем особенно заметен был рост в преддверие учебного года. Также популярностью пользовались телемедицинские услуги гастроэнтеролога (9,35% всех обращений), невролога (7,71%), эндокринолога (6,56%) и гинеколога (6,36).

«С каждым годом мы фиксируем всё большую востребованность телемедицинских услуг среди населения нашей страны. В этом году отметили еще и кратно возросшую популярность консультаций педиатра, особенно перед началом учебного года. Несмотря на то, что в России все еще существуют некоторые законодательные ограничения по включению услуги дистанционного приема врачей в полис ОМС, преимущества телемедицины сложно игнорировать. Когда человек общается со специалистом онлайн, он экономит время и силы, получает возможность тщательнее следить за своим здоровьем», - отметил заместитель генерального директора «Ингосстраха» по ДМС Дмитрий Попов.

По его словам, обращение к специалистам по телемедицине удобно не только для жителей мегаполисов, но и для пациентов из небольших поселков, которые могут получить консультацию онлайн.

«Несомненно, рынок телемедицинских услуг будет продолжать активно развиваться, а «Ингосстрах» совершенствовать свой продукт, предлагающий такую возможность», – отметил Попов.

Воспользоваться телемедицинскими консультациями можно как в рамках корпоративных программ ДМС, так и с помощью розничного продукта «Телемед Бизнес», который был запущен еще в 2018 году. Консультации предоставляются практикующим лицензированным врачом-специалистом на основании сканов медицинских документов (выписок из истории болезни, медицинских заключений и др.), направленных через мобильное приложение.

