Пасха в 2025 году: Рецепты традиционных и необычных блюд
Православная Пасха в 2025 году приходится на 20 апреля. Врачи советуют выходить из поста постепенно, добавлять в рацион фрукты и овощи. На праздничных столах обязательно будут яйца, куличи и пасхи – рассказываем рецепты.
Пасха — один из самых светлых и значимых праздников для православных христиан. В 2025 году он выпадает на 20 апреля. Традиции этого дня передаются из поколения в поколение: верующие пекут куличи, красят яйца и готовятся к торжественному богослужению.
НСН рассказывает, что приготовить на Пасху и как украсить праздничный стол. В подборке также даны советы по подготовке к торжеству, рекомендации врачей и священнослужителей.
ПЛАВНЫЙ ВЫХОД ИЗ ПОСТА
Накануне праздника христиане завершат Великий пост. Врачи советуют подходить к этому процессу осознанно, чтобы не навредить здоровью.
Очень важно выходить из поста медленно, постепенно вводя исключенные из рациона продукты, особенно осторожнее надо быть с жирным мясом. Об этом НСН рассказал врач-эндокринолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев.
«Здесь очень важна плавность, умеренность. То есть продукты, которые исключаются во время поста, важно вводить постепенно и в небольшом количестве. Это касается и яиц, и мяса, особенно жирного, и кисломолочных продуктов. Потому что много случаев, когда люди во время Пасхи наедаются, и их госпитализируют в стационары с различными обострениями: гастритом, холециститом, панкреатитом. Нужно добавлять больше овощей и продуктов, которые были во время поста», - рассказал он.
Врачи также призывают не увлекаться куличами, так как это достаточно калорийный продукт, в 70-80 граммах продукта содержится около 300 калорий.
«В среднем калорийность кулича варьируется от 300 до 400 калорий на 100 граммов. Тут все зависит от рецепта, от добавок: масла, орехов, глазури. Если брать кусочек 70-80 граммов, то это примерно 200-300 калорий. Можно сказать, что это достаточно калорийный продукт», - рассказал врач Жиляев.
Поэтому безвредная норма пасхальных угощений для здоровья составляет 3 яйца и 100-150 граммов кулича, рассказала эндокринолог, диетолог «Семейной клиники «РЖД-Медицина» Джанета Борлакова.
Врач отметила, что выпечка содержит много сахара и насыщенных жиров, поэтому ее употребление стоит внимательно контролировать. Для этого она посоветовала спланировать меню на праздничный стол заранее. Она напомнила, что людям с болезнями желудочно-кишечного тракта стоит быть особенно осторожными с такими продуктами.
Диетологи советуют встретить праздник с более полезной едой - включить фрукты, овощи и нежирные белки, которые содержатся в курином мясе и рыбе. Также обязательно нужно пить достаточное количество воды. Куличи и пасху лучше оставить на десерт, а начать день, например, с яиц, овощей, цельнозернового хлеба и сыра.
КУЛИЧИ: ЦЕНЫ И РЕЦЕПТЫ
Временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин призвал не покупать куличи в упаковке с демонстрацией религиозных символов. Он советует покупать «скромную» по оформлению продукцию.
Кулич по классическому, простому рецепту без изюма и глазури в 2025 году стал дороже на 21%. Об этом НСН рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
«Если мы будем считать, во сколько обойдется гражданам приготовление кулича сегодня, то цифры в интернете разнятся. И мы решили их проверить и обратились к единственному надежному здесь источнику – к Росстату. И увидели, что, действительно, в этом году по сравнению с прошлым годом именно накануне Пасхи стоимость классического кулича выросла на 21%. Мы взяли именно классический рецепт, где берется 1.5 стакана молока и по 300 грамм сахара и масла, без учета изюма и глазури. При этом тот же самый рецепт в 2024 году по сравнению с 2023 подорожал на 12.7%. При этом если брать статистику по годам, то можно заметить, что отдельные ингредиенты под Пасху дешевели, а к концу года дорожали», - рассказал он.
В 2025 году россияне не отстают от трендов и выбирают «дубайские» куличи по мотивам одноименного шоколада — с начинкой из фисташковой пасты и теста катаифи. Средняя цена такого модного лакомства составляет 900 рублей, говорится в исследовании «Авито».
Приготовление кулича в 2025 году обойдется россиянам в 906 рублей, говорится в исследовании платформы фискальных данных «Такском».
Редакция НСН делится традиционным и простым рецептом пасхального кулича. Нам потребуется: 125 мл молока, 4 г быстродействующих дрожжей, 1 яйцо, 60 г сахара, 250 г муки, 100 г сливочного масла, 70 граммов изюма:
· В небольшой кастрюле подогреваем молоко, растворяем в нем дрожжи, 30 г сахара и половину муки. Накрываем полученное полотенцем и ждем 45 минут.
· Далее отделяем белок и взбиваем, а желток взбиваем с 30г сахара.
· Затем топи масло, вливаем его вместе с желтками в поднявшуюся основу для теста, нежно перемешиваем.
· Добавляем белки, вводим оставшуюся муку и месим тесто руками. После этого накрываем пленкой и ждем час.
· За это нужно размочить в горячей воде изюм, высушить и добавить к тесту, перемешать.
· Заполняем форму заготовкой дрожжевого теста, выпекаем полученную массу в духовке при 180 °C до готовности — примерно 35–40 минут.
Далее кулич останется только дополнить глазурью и посыпать сахарной пудрой. В этом вопросе советуем поэкспериментировать, так как глазурь гораздо сложнее испортить, чем сам кулич.
Предлагаем обратить внимание на шоколадную глазурь. Для этого нам потребуется всего лишь черный шоколад — 60 граммов, рафинированное растительное масло — 1 чайная ложка.
· Черный шоколад хорошего качества разламываем на кусочки, кладем в миску, а миску – на водяную баню. Топим шоколад, постоянно помешивая.
· Далее добавим растительное масло, перемешаем. В таком случае глазурь получится блестящей.
· Наносить на наш кулич нужно именно теплую глазурь, пока она не застыла, затем можно добавить любой декор, например, в виде разноцветных конфеток.
Конечно, на праздничном столе обязательно должна быть творожная пасха. Для приготовления традиционного варианта нам потребуется: творог – 500, масло сливочное - 150 г, сливки жирные домашние - 150 , желтки куриные - 3 шт, сахарная пудра - 150-200 г, ванильный сахар - 10 г, изюм - 50-100 г.
· Добавляем в миску творог, сахарную пудру и жирные сливки.
· Далее добавляем сливочное масло и ванильный сахар
· Затем в дело вступают желтки
· Полученную массу доводим до однородности блендером
· Добавляем изюм и перемешиваем
· Полученную смесь добавляем в форму, закрываем марлей и дополнительно тарелкой (чтобы было утяжеление), убираем в холодильник на 10-12 часов
· Переворачиваем миску и выкладываем праздничное блюдо на тарелку.
ЯЙЦА, МЯСНЫЕ БЛЮДА И САЛАТЫ
Какие еще блюда готовят на Пасху? Праздничный стол принято «украшать» ркими мясными блюдами, салатами и закусками. На Пасху можно приготовить рулет из фарша с яйцами и беконом, а также праздничные стейки.
Советуем приготовить нежное мясо по-французски, для этого нам понадобится: свинина 500 грамм, картофель 1 кг, сыр 200-250 грамм, майонез - по вкусу, растительное масло - по вкусу, репчатый лук 3 штуки, соль и молотый перец - по вкусу.
· Картофель нарезаем на пластины, кладем на противень с маслом
· Лук режем кольцам, кладем на картофель, добавляем соль и перец
· Мясо режем крупными кубиками, кладем сверху, еще раз соли
· Добавляем майонез, а затем сыр
· Ставим противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем до готовности, это может занять от 45 минут до 1 часа.
Из салатов можно выбрать вариант с копченой курицей, с крабовыми палочками, также красиво на столе будут смотреться фруктовые салаты.
Не забываем, что крашеные пасхальные яйца – важнейший атрибут праздничного стола. Традиционно хозяйки варят куриные яйца в луковой шелухе, чтобы они получили насыщенный красноватый оттенок. По преданию, камень, которым закрыли гробницу Иисуса Христа, имел очертания яйца.
Современные хозяйки покупают специальные красители для оформления яиц. Маркетплейсы не видят сегодня сильного роста цен на товары пасхальной атрибутики, в частности на пищевые красители, заявил НСН рассказал сооснователь сервиса ГдеМойТовар.Ру Ефим Алдухов.
А врачи уверяют, что современные красители безопасны для здоровья, поэтому выбрать можно любой оттенок на свой вкус.
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