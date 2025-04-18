КУЛИЧИ: ЦЕНЫ И РЕЦЕПТЫ

Временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин призвал не покупать куличи в упаковке с демонстрацией религиозных символов. Он советует покупать «скромную» по оформлению продукцию.

Кулич по классическому, простому рецепту без изюма и глазури в 2025 году стал дороже на 21%. Об этом НСН рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

«Если мы будем считать, во сколько обойдется гражданам приготовление кулича сегодня, то цифры в интернете разнятся. И мы решили их проверить и обратились к единственному надежному здесь источнику – к Росстату. И увидели, что, действительно, в этом году по сравнению с прошлым годом именно накануне Пасхи стоимость классического кулича выросла на 21%. Мы взяли именно классический рецепт, где берется 1.5 стакана молока и по 300 грамм сахара и масла, без учета изюма и глазури. При этом тот же самый рецепт в 2024 году по сравнению с 2023 подорожал на 12.7%. При этом если брать статистику по годам, то можно заметить, что отдельные ингредиенты под Пасху дешевели, а к концу года дорожали», - рассказал он.

В 2025 году россияне не отстают от трендов и выбирают «дубайские» куличи по мотивам одноименного шоколада — с начинкой из фисташковой пасты и теста катаифи. Средняя цена такого модного лакомства составляет 900 рублей, говорится в исследовании «Авито».

Приготовление кулича в 2025 году обойдется россиянам в 906 рублей, говорится в исследовании платформы фискальных данных «Такском».

Редакция НСН делится традиционным и простым рецептом пасхального кулича. Нам потребуется: 125 мл молока, 4 г быстродействующих дрожжей, 1 яйцо, 60 г сахара, 250 г муки, 100 г сливочного масла, 70 граммов изюма:

· В небольшой кастрюле подогреваем молоко, растворяем в нем дрожжи, 30 г сахара и половину муки. Накрываем полученное полотенцем и ждем 45 минут.

· Далее отделяем белок и взбиваем, а желток взбиваем с 30г сахара.

· Затем топи масло, вливаем его вместе с желтками в поднявшуюся основу для теста, нежно перемешиваем.

· Добавляем белки, вводим оставшуюся муку и месим тесто руками. После этого накрываем пленкой и ждем час.

· За это нужно размочить в горячей воде изюм, высушить и добавить к тесту, перемешать.

· Заполняем форму заготовкой дрожжевого теста, выпекаем полученную массу в духовке при 180 °C до готовности — примерно 35–40 минут.

Далее кулич останется только дополнить глазурью и посыпать сахарной пудрой. В этом вопросе советуем поэкспериментировать, так как глазурь гораздо сложнее испортить, чем сам кулич.

Предлагаем обратить внимание на шоколадную глазурь. Для этого нам потребуется всего лишь черный шоколад — 60 граммов, рафинированное растительное масло — 1 чайная ложка.

· Черный шоколад хорошего качества разламываем на кусочки, кладем в миску, а миску – на водяную баню. Топим шоколад, постоянно помешивая.

· Далее добавим растительное масло, перемешаем. В таком случае глазурь получится блестящей.

· Наносить на наш кулич нужно именно теплую глазурь, пока она не застыла, затем можно добавить любой декор, например, в виде разноцветных конфеток.

Конечно, на праздничном столе обязательно должна быть творожная пасха. Для приготовления традиционного варианта нам потребуется: творог – 500, масло сливочное - 150 г, сливки жирные домашние - 150 , желтки куриные - 3 шт, сахарная пудра - 150-200 г, ванильный сахар - 10 г, изюм - 50-100 г.

· Добавляем в миску творог, сахарную пудру и жирные сливки.

· Далее добавляем сливочное масло и ванильный сахар

· Затем в дело вступают желтки

· Полученную массу доводим до однородности блендером

· Добавляем изюм и перемешиваем

· Полученную смесь добавляем в форму, закрываем марлей и дополнительно тарелкой (чтобы было утяжеление), убираем в холодильник на 10-12 часов

· Переворачиваем миску и выкладываем праздничное блюдо на тарелку.