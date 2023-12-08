В храме Успения Пресвятой Богородицы завершается монтаж инженерных сетей

Строительство храма Успения Пресвятой Богородицы на северо-востоке столицы выходит в финальную стадию. Здание уже подготовили для подключения к городским инженерным сетям, сообщил генеральный директор акционерного общества «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Холдинг выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком проекта.

«В Храме Успения Пресвятой Богородицы на Берёзовой аллее выполнены монтаж индивидуального теплового пункта и модульной газовой котельной, в здание заведены и подключены постоянные силовые кабели. На высоком уровне готовности находятся внутренние электросети и оборудование электрощитовой, а также системы вентиляции», - рассказал Кравцов.

До конца текущего года территория храма будет подключена к городским электрическим сетям и газоснабжению. По словам главы «Мосинжпроекта», параллельно завершается завершается внутренняя отделка. Стены уже покрашены. В верхнем и нижнем храмах комплекса продолжается отделка и штукатурка поверхностей.

Кроме того, в здании уже установлены окна, смонтирован лифт для духовенства и маломобильных прихожан. В нижнем храме сделан пол, сейчас его облицовывают камнем. Алтарный камень уже установлен и освящён. Снаружи здания, в частности, идёт обустройство внешних тепловых сетей, ливневой канализации, водопровода.

Храм Успения Пресвятой Богородицы войдёт в пятерку крупнейших комплексов Русской православной церкви Москвы. Его совокупная площадь превышает 2200 кв. метров, высота составляет 60 метров. Он будет способен вместить более 1,5 тысячи прихожан. Комплекс строится на территории бывшей промышленной зоны в Северо-Восточном административном округ столицы.

Как отметил глава инжинирингового холдинга, строительство храма – новый опыт для компании, которой в этом году исполнилось 65 лет. Проект даёт возможность расширить компетенции специалистов и получить практику решения нестандартных профессиональных задач.

