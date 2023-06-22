В Храме Христа Спасителя сократили время для поклонения иконе «Святая Троица»

Время допуска паломников к иконе «Святая Троица», написанной в XV веке величайшим русским иконописцем Андреем Рублевым и размещенной в настоящее время в Храме Христа Спасителя в Москве, сократили на два часа, сообщила московская епархия РПЦ в своем Telegram-канале.

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С пятницы, 23 июня, поклониться иконе можно будет с 10 часов утра и до пяти вечера.

Кроме того, как отмечается, возможны технические перерывы сроком до 1 часа для восстановления температурно-влажностного режима в зале, где расположена «Святая Троица».

Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил, что икона «Святая Троица» вернется в Третьяковскую галерею на реставрацию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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