В Храме Христа Спасителя сократили время для поклонения иконе «Святая Троица»
Время допуска паломников к иконе «Святая Троица», написанной в XV веке величайшим русским иконописцем Андреем Рублевым и размещенной в настоящее время в Храме Христа Спасителя в Москве, сократили на два часа, сообщила московская епархия РПЦ в своем Telegram-канале.
С пятницы, 23 июня, поклониться иконе можно будет с 10 часов утра и до пяти вечера.
Кроме того, как отмечается, возможны технические перерывы сроком до 1 часа для восстановления температурно-влажностного режима в зале, где расположена «Святая Троица».
Ранее советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил, что икона «Святая Троица» вернется в Третьяковскую галерею на реставрацию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru