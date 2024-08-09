В хостеле в Москве после обысков задержали около 400 мигрантов
Обыски прошли в хостеле ООО «Три звезды» на улице Новаторов в Москве в рамках расследования дела по факту организации экстремистского сообщества. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета в Telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, правоохранители получили сведения о нарушении миграционного законодательства, пишет RT.
«На объекте установлен 441 человек, из них 391 иностранных граждан. Данные лица доставляются... для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона», — указали в столичном СК.
Кроме того, администрацию хостела доставили в правоохранительные органы для следственных действий. В Следкоме отметили, что изъяли финансово-хозяйственную документацию компании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru