В хостеле в Москве после обысков задержали около 400 мигрантов

Как отметили в ведомстве, правоохранители получили сведения о нарушении миграционного законодательства, пишет RT.

«На объекте установлен 441 человек, из них 391 иностранных граждан. Данные лица доставляются... для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона», — указали в столичном СК.

Кроме того, администрацию хостела доставили в правоохранительные органы для следственных действий. В Следкоме отметили, что изъяли финансово-хозяйственную документацию компании.

