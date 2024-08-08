В Москве задержали участкового по делу об организации незаконной миграции
Правоохранители задержали в Москве пять человек, включая участкового полиции, за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.
По данным следствия, задержанные с июня 2021 года по июнь 2024 года занимались фиктивной регистрацией мигрантов по месту их пребывания. Заведено уголовное дело за организацию незаконной миграции.
На данный момент следственные действия продолжаются.
Ранее в Москве задержали организатора незаконной миграции, который использовал свыше 150 квартир для размещения иностранных граждан, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru