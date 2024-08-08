В Москве задержали участкового по делу об организации незаконной миграции

По данным следствия, задержанные с июня 2021 года по июнь 2024 года занимались фиктивной регистрацией мигрантов по месту их пребывания. Заведено уголовное дело за организацию незаконной миграции.

На данный момент следственные действия продолжаются.

Ранее в Москве задержали организатора незаконной миграции, который использовал свыше 150 квартир для размещения иностранных граждан, напоминает «Радиоточка НСН».

