В Москве задержали участкового по делу об организации незаконной миграции

Правоохранители задержали в Москве пять человек, включая участкового полиции, за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве.

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По данным следствия, задержанные с июня 2021 года по июнь 2024 года занимались фиктивной регистрацией мигрантов по месту их пребывания. Заведено уголовное дело за организацию незаконной миграции.

На данный момент следственные действия продолжаются.

Ранее в Москве задержали организатора незаконной миграции, который использовал свыше 150 квартир для размещения иностранных граждан, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:МигрантыМоскваСледственный Комитет

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