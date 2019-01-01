В ходе работ по благоустройству на Ильинку вернут исторические фонари

Центральная улица Китай-города будет благоустроена в этом году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём персональном сайте.

Градоначальник отметил, что в районе Ильинки появится несколько удобных скверов, также на улицу вернут исторические фонари, заменив ими обычное подвесное освещение.

Также Собянин напомнил, что соседние улицы — Варварку, Никольскую и Биржевую площадь — уже благоустроили в прошлые годы, что во многом способствовало успеху чемпионата мира по футболу в столице.

«Теперь своей очереди дождалась центральная улица Китай-города Ильинка и прилегающие к ней Ветошный, Большой Черкасский, Старопанский, Никольский, Ипатьевский и Никитников переулки», — сообщил Собянин.

Добавим, мэр отметил, что после благоустройства на улице сохранится движение машин, при этом она станет удобнее для пешеходов.

