В ходе работ по благоустройству на Ильинку вернут исторические фонари
Центральная улица Китай-города будет благоустроена в этом году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём персональном сайте.
Градоначальник отметил, что в районе Ильинки появится несколько удобных скверов, также на улицу вернут исторические фонари, заменив ими обычное подвесное освещение.
Также Собянин напомнил, что соседние улицы — Варварку, Никольскую и Биржевую площадь — уже благоустроили в прошлые годы, что во многом способствовало успеху чемпионата мира по футболу в столице.
«Теперь своей очереди дождалась центральная улица Китай-города Ильинка и прилегающие к ней Ветошный, Большой Черкасский, Старопанский, Никольский, Ипатьевский и Никитников переулки», — сообщил Собянин.
Добавим, мэр отметил, что после благоустройства на улице сохранится движение машин, при этом она станет удобнее для пешеходов.
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