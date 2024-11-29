В ходе протестов в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД
Тридцать два сотрудника МВД пострадали в ходе антиправительственного митинга у парламента в грузинском Тбилиси. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«В результате противозаконных и насильственных действий со стороны участников акции пострадали 32 сотрудника министерства... У части пострадавших фиксируются травмы тяжелого характера в области головы, глаз и других частей тела», — указали в МВД.
В ведомстве добавили, что 13 пострадавшим потребовалось хирургическое вмешательство.
По данным МВД, при разгоне митинга были задержаны 43 человека за неподчинение законному требованию правоохранительных органов и мелкое хулиганство.
Ранее в Тбилиси начались протесты после заявления властей о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Правоохранители применили водомет и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru