В ходе протестов в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД

«В результате противозаконных и насильственных действий со стороны участников акции пострадали 32 сотрудника министерства... У части пострадавших фиксируются травмы тяжелого характера в области головы, глаз и других частей тела», — указали в МВД.

В ведомстве добавили, что 13 пострадавшим потребовалось хирургическое вмешательство.

По данным МВД, при разгоне митинга были задержаны 43 человека за неподчинение законному требованию правоохранительных органов и мелкое хулиганство.

Ранее в Тбилиси начались протесты после заявления властей о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Правоохранители применили водомет и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, пишет 360.ru.

