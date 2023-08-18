В Херсонской области запретили запускать беспилотники

Службы Москвы переведены в повышенную готовность из-за дождей Наземный транспорт будет чаще останавливаться у станций МЦД-3 Мясоперерабатывающий цех возведут в Ново-Переделкине в рамках масштабного инвестпроекта Музыкальный фестиваль и ночная дискотека пройдут на Московском урбанфоруме Звёзды эстрады поженят пары на урбанфоруме