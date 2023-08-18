В Херсонской области запретили запускать беспилотники
18 августа 202317:30
Власти Херсонской области запретили использование беспилотников в регионе, следует из указа врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
Уточняется, что соответствующий указ будет действовать до особого распоряжения.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее изменения в действующие Правила госучёта беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) с максимальной взлётной массой от 0,15 до 30 кг, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «100% вброс»: В Госдуме опровергли информацию о новой мобилизации в сентябре
- Мирослав Ромащенко стал главным тренером ФК «Ахмат»
- В Херсонской области запретили запускать беспилотники
- Канада ввела санкции против трех московских судов
- Суд арестовал сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
- Гипермаркеты OBI в России переименуют в Domus осенью
- Ребенок попал в реанимацию из-за укуса змеи в Ленинградской области
- Памфилова заявила, что западная демократия России не нужна
- Адвокат: СК просит арестовать сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
- Экс-разведчик Риттер: Украина потеряет Одессу, если не признает поражение
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru