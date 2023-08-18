В Херсонской области запретили запускать беспилотники

Власти Херсонской области запретили использование беспилотников в регионе, следует из указа врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

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Уточняется, что соответствующий указ будет действовать до особого распоряжения.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее изменения в действующие Правила госучёта беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) с максимальной взлётной массой от 0,15 до 30 кг, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:БеспилотникиХерсон

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