Для россиян подготовили правила проезда по новым территориям
Инструкция для проезда по освобождённым территориям была подготовлена для россиян, направляющихся в Крым и обратно через новые территории РФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
В частности, необходимо помнить, что на данных территориях введён режим военного положения, поэтому будут встречаться военные посты, где могут попросить предъявить документы и показать вещи.
Дорога проходит через через Мелитополь, в объезд Бердянска, далее через Мариуполь и Таганрог. Рекомендуется не ехать в ночь, не заходить в поля и леса, не фотографировать технику и военнослужащих российской армии.
Также не следует останавливаться вне постов и зон отдыха - только на заправках и в городах. Перед поездкой рекомендуется заправить автомобиль и снять наличные деньги, а также запастись питьевой водой.
«Дорога безопасна, но бдительность надо сохранять постоянно... Будьте вежливы и спокойны. В зоне СВО всё строится на взаимном уважении и терпении», - написал Царёв.
Ранее из-за теракта было закрыто автомобильное движение в Крым по Крымскому мосту. Гражданам рекомендовали использовать для проезда на полуостров новые территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru