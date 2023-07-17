Для россиян подготовили правила проезда по новым территориям

В частности, необходимо помнить, что на данных территориях введён режим военного положения, поэтому будут встречаться военные посты, где могут попросить предъявить документы и показать вещи.

Дорога проходит через через Мелитополь, в объезд Бердянска, далее через Мариуполь и Таганрог. Рекомендуется не ехать в ночь, не заходить в поля и леса, не фотографировать технику и военнослужащих российской армии.

Также не следует останавливаться вне постов и зон отдыха - только на заправках и в городах. Перед поездкой рекомендуется заправить автомобиль и снять наличные деньги, а также запастись питьевой водой.

«Дорога безопасна, но бдительность надо сохранять постоянно... Будьте вежливы и спокойны. В зоне СВО всё строится на взаимном уважении и терпении», - написал Царёв.

Ранее из-за теракта было закрыто автомобильное движение в Крым по Крымскому мосту. Гражданам рекомендовали использовать для проезда на полуостров новые территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

