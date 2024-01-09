В хатаконах серии Tender Hack в 2023 году приняли участие 500 IT-специалистов
В 2023 году в хакатонах серии Tender Hack приняли участие 500 IT-специалистов и разработчиков в составе 123 команд из 17 городов России. Об этом рассказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Всего за год прошло пять турниров в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде и Перми. Их участники работали над созданием или расширением функционала столичного Портала поставщиков. Команды-победители получили денежные призы в размере 500 тысяч рублей, а их проекты могут применить на ресурсе.
Серия Tender Hack продолжится и в 2024-м: всего на год запланировано не менее пяти хакатонов. Участие в турнирах бесплатное.
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