В хатаконах серии Tender Hack в 2023 году приняли участие 500 IT-специалистов

В 2023 году в хакатонах серии Tender Hack приняли участие 500 IT-специалистов и разработчиков в составе 123 команд из 17 городов России. Об этом рассказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Всего за год прошло пять турниров в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде и Перми. Их участники работали над созданием или расширением функционала столичного Портала поставщиков. Команды-победители получили денежные призы в размере 500 тысяч рублей, а их проекты могут применить на ресурсе.

Серия Tender Hack продолжится и в 2024-м: всего на год запланировано не менее пяти хакатонов. Участие в турнирах бесплатное.

