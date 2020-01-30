В Хакасии вынесен приговор паре, сжёгшей внука в печи

Верховный суд Хакасии вынес приговор супружеской паре, которая сожгла в печи своего 11-месячного внука. Дед получил 15 лет лишения свободы, бабушка проведет в местах не столь отдалённых - 9. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

По данным следствия, леденящее кровь преступление произошло в январе прошлого года в деревне Харой Таштыпского района Хакасии, когда 18-летняя мать ребенка уехала в соседнее село. Сначала 42-летняя женщина пыталась удушить младенца, после чего её 47-летний муж затолкал ребенка в растопленную печь.

В этот момент оба изувера были пьяны. Они пошли на убийство из-за того, что внук мешал им своим плачем, отмечает Газета.ру. Причем на стадии судебного следствия ни дед, ни бабушка своей вины не признали.

Семья, где это произошло, характеризовалась как неблагополучная. По мнению следствия, младенца надо было изъять из семьи, поскольку мать вела асоциальный образ жизни. В отношении сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Хакасии возбуждено уголовное дело о халатности.

