В Хакасии разрешили усыплять бездомных собак

«Установленные в законе мероприятия предусматривают быстрое и безболезненное умерщвление животных без владельцев», — говорится в сообщении.

Уточняется, что бездомные собаки будут подвергаться эвтаназии только при определенных условиях. Так, мера будет применяться, если животное страдает неизлечимыми болезнями, опасными для людей или других животных, испытывает невыносимые физические страдания, проявляет агрессию или представляет угрозу для здоровья и имущества граждан.

Ранее в ХМАО стая бродячих собак напала на 8-летнюю девочку, возвращавшуюся домой с танцев, напоминает «Свободная пресса».

