Госдума ввела штрафы до 30 тысяч рублей за выгул собак без намордника

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Штрафы и контроль: Бурматов объяснил новый закон о выгуле животных

Инициатива предполагает, что за выгул собак без поводка и намордника или нахождение животных на детских площадках гражданам будет грозить штраф до трех тысяч рублей, должностным лицам - до 15 тысяч рублей, а штраф для юрлиц составит до 30 тысяч рублей.

Уточняется, что хозяин животного избежит ответственности, если нарушение допустил тот, кто присматривал за питомцем. Законопроект в 2021 году разработала Московская областная дума.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил «Радиоточке НСН», что штрафы за выгул опасных пород собак без намордников помогут снизить число нападений домашних животных на людей, однако принять инициативу следовало раньше.

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ФОТО: РИА Новости
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