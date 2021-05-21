В Хакасии объявили режим ЧС из-за паводков

В Хакасии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, сообщила пресс-служба регионального правительства. Постановление подписал глава региона Валентин Коновалов.

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Режим ЧС действует с 23:30 20 мая. Напряженная обстановка сохраняется в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах. Осложнение паводковой ситуации грозит и другим муниципалитетам региона.

К опасной обстановке привели продолжительные осадки и таяние снега в горах, из-за чего уровень воды в реках значительно вырос, пишет RT. Специалисты прогнозируют ухудшение ситуации. В республике развернули пункты временного размещения.

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