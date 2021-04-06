На Байкале два ЗИЛа провалились под лед
На озере Байкал два грузовика провалились под лед во время следования из населенного пункта Листвянка в поселок Большие Коты, сказано в Instagram-аккаунте ГУ МЧС по Иркутской области.
Провал двух ЗИЛ-131 произошел в 70 метрах от гостиницы «Маяк». Один грузовик ушел под лед полностью, второй провалился частично. В результате происшествия никто не пострадал.
Тем временем, выезд на лед Байкала в настоящее время категорически запрещен. Водители разрушили ограждение на месте выезда с берега на лед и поехали в сторону Больших Котов, сообщает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru