В Хабаровске главой нового аэропорта стал внук Гагарина
В Хабаровске готовится к открытию новый терминал внутренних авиалиний. В преддверие 14 октября, когда воздушная гавань начнёт принимать первые регулярные рейсы, состоялась экскурсия по аэропорту, которую для студентов провёл глава «Хабаровский аэропорт» Юрий Кондратчик. Один из журналистов заинтересовался персоной гендиректора и выяснил, что тот является внуком первого космонавта Юрия Гагарина.
По словам журналиста, ему показалась знакомой улыбка молодого руководителя, и он нашёл информацию о нём. Первый же источник в интернете указал на родство с обладателем знаменитой на весь мир улыбки.
«Удивило, что, несмотря на свой юный возраст — ему ещё нет 30 лет — он много знает о нюансах работы аэропорта. Показал потайные уголки, ответил на дотошные вопросы и при этом часто улыбался», — отметил журналист.
Отметим, что сам внук Гагарина не любит афишировать свою принадлежность к роду знаменитого космонавта. В его роду по линии отца все медики, а сам новый глава аэропорта по образованию госуправленец. Он окончил соответствующий факультет МГУ, а после защитил кандидатскую по экономическим наукам Плехановского университета.
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