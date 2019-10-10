В Хабаровске главой нового аэропорта стал внук Гагарина

По словам журналиста, ему показалась знакомой улыбка молодого руководителя, и он нашёл информацию о нём. Первый же источник в интернете указал на родство с обладателем знаменитой на весь мир улыбки.

«Удивило, что, несмотря на свой юный возраст — ему ещё нет 30 лет — он много знает о нюансах работы аэропорта. Показал потайные уголки, ответил на дотошные вопросы и при этом часто улыбался», — отметил журналист.

Отметим, что сам внук Гагарина не любит афишировать свою принадлежность к роду знаменитого космонавта. В его роду по линии отца все медики, а сам новый глава аэропорта по образованию госуправленец. Он окончил соответствующий факультет МГУ, а после защитил кандидатскую по экономическим наукам Плехановского университета.

