В Грузии отменят комендантский час и обязательное ношение масок

Решение вступит в силу с 1 июля. Теперь масочный режим будет действовать только в транспорте и помещениях, рассказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Ранее стало известно, что основным симптомом коронавируса у вакцинированных граждан является чихание. Ученые посоветовали жителям остаться дома и сдать тест на ковид, если они начали чихать без причины и недавно привились.

