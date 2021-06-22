В Грузии отменят комендантский час и обязательное ношение масок
Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии решил разрешить гражданам выходить на улицы в ночное время и не носить маски вне помещений, сообщило ТАСС.
Решение вступит в силу с 1 июля. Теперь масочный режим будет действовать только в транспорте и помещениях, рассказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Ранее стало известно, что основным симптомом коронавируса у вакцинированных граждан является чихание. Ученые посоветовали жителям остаться дома и сдать тест на ковид, если они начали чихать без причины и недавно привились.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru