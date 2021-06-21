Глава Минздрава дал рекомендации по ревакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения России выработало рекомендации по ревакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Выработали подходы, сейчас кладем их на бумагу, это кратность ревакцинации. Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать через шесть месяцев — как переболевшим, так и вакцинированным ранее», — отметил министр.

При этом, по словам главы Минздрава, при «спокойной» ситуации с COVID-19 повторная прививка потребуется россиянам раз в год, отмечает Газета.ру.

Также Мурашко призвал граждан регулярно ревакцинироваться, чтобы максимально обезопасить себя от инфекции, сообщает МИР 24.

Кроме того, глава Минздрава подчеркнул, что рост заболеваемости коронавирусом вовлекает все больше российских регионов: сейчас вспышка распространения вируса зафиксирована в 65 субъектах РФ, отмечает телеканал «360».

Министр добавил, что Минздрав отрабатывает новые способы ведения больных в связи с появлением нового штамма инфекции. Ведомство рассматривает в том числе возможность использования для лечения новых препаратов, которые регистрируются в РФ, пишут Известия.

Между тем, в Кремле назвали тяжелой ситуацию с COVID-19 в России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вакцинация и ревакцинация в стране станут неизбежны, сообщает «Свободная пресса».

