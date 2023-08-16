В Грузии группу The Killers освистали за приглашение российского барабанщика

Выступление коллектива состоялось в концертном зале Black Sea Arena в Шекветили. Американские рокеры пригласили сыграть на барабанах зрителя из зала и выбрали музыканта из РФ. Фронтмен The Killers Брэндон Флауэрс сообщил фанатам, что намерен пригласить российского барабанщика, и поинтересовался, поддержит ли это аудитория. Из зрительного зала послышались неодобрительный гул и выкрики «нет». Флауэрс выступил против ненависти на национальной почве, заявив, что все люди «братья и сестры», отмечает телеканал «360». Однако его слова не возымели эффекта: часть аудитории в знак протеста покинула концерт, пишет Ura.ru.

После выступления The Killers опубликовали в соцсетях обращение, в котором принесли извинения и отметили, что не хотели никого «расстраивать».

«Мы понимаем, что комментарий о том, что вся аудитория и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", мог быть истолкован неверно», — написала группа.

