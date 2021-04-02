Мужчина с отвёрткой напал на полицейского в Москве

Молодой человек, стрелявший из окна машины около метро «Октябрьское поле» в Москве, при задержании напал с отверткой на полицейского, сообщает ТАСС.

Утром в пятницу молодой человек из окна автомобиля ВАЗ-2105 стрелял из окна у метро «Октябрьское поле». Сотрудники полиции остановили автомобиль, водитель которого при задержании оказал сопротивление, оттолкнул полицейского и напал на него с отверткой.

Против задержанного возбуждено уголовное дело за применение насилия к полицейскому.



