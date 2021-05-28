СМИ: во Франции задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу полиции

Двое сотрудников французской полиции пострадали при задержании подозреваемого в нападении на сотрудницу полиции в городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр, сообщает телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, во время задержания между полицейскими и злоумышленником произошла перестрелка, двое сотрудников правоохранительных органов получили лёгкие ранения.

Подозреваемый также был ранен, его состояние оценивается как тяжёлое.

Ранее телеканал BFM сообщил, что неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции и завладел её табельным оружием, после чего скрылся с места преступления. Состояние женщины врачи оценивают, как крайне тяжелое.

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ФОТО: pixabay.com
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