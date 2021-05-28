СМИ: во Франции задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу полиции
Двое сотрудников французской полиции пострадали при задержании подозреваемого в нападении на сотрудницу полиции в городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр, сообщает телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным источников, во время задержания между полицейскими и злоумышленником произошла перестрелка, двое сотрудников правоохранительных органов получили лёгкие ранения.
Подозреваемый также был ранен, его состояние оценивается как тяжёлое.
Ранее телеканал BFM сообщил, что неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции и завладел её табельным оружием, после чего скрылся с места преступления. Состояние женщины врачи оценивают, как крайне тяжелое.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- МИД Рф выразил решительный протест из-за антироссийской акции в Киеве
- Евросоюз пообещал Белоруссии €3 млрд в случае смены власти
- СМИ: во Франции задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу полиции
- Планировавшие в Москве теракт выходцы из Таджикистана получили от 9 до 17 лет колонии
- В «Википедии» опасаются признания в России иноагентом
- «Со дня на день». Посол Греции в РФ – о возобновлении рейсов для туристов
- Глава Ryanair обвинил Минск в «неправдивой» расшифровке переговоров пилота с диспетчером
- СМИ: во Франции неизвестный тяжело ранил ножом сотрудницу полиции
- Сфабриковавшие дело Голунова экс-полицейские получили от пяти до 12 лет колонии
- Песков заявил, что обвинения Microsoft не должны повлиять на встречу Путина и Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru