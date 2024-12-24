СМИ: Россиян стали массово штрафовать за новогодние автомобили
Госавтоинспекция стала массово выписывать россиянам штрафы за чрезмерно украшенные к Новому году автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что за ярккие украшения водители получают штрафы по статье КоАП о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Размер наказания - 500 рублей.
«Также инспекторы могут потребовать снять гирлянды с авто, а потом приехать в отделение и показать, что ничего лишнего на машине больше нет», – говорится в сообщении.
Согласно правилам, украшения на автомобиле не должны ограничивать обзор и мешать работам систем, загораживать фары и зеркала.
Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил «Радиоточке НСН», что новогодние гирлянды могут стать причиной бессонницы, так как мерцающий свет заставляет мозг анализировать информацию, что негативно влияет на расслабление и процесс засыпания.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Требует внимания!»: Онищенко пожаловался, что членов РАН не пускают на конференции
- Археолог Монтейру: У берегов Португалии затонули 250 кораблей с сокровищами
- СМИ: Беспилотник врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде
- Прокурор запросил для Лазаревой 6,5 года колонии за оправдание терроризма
- СМИ: Россиян стали массово штрафовать за новогодние автомобили
- Число пострадавших в аварии с автобусом в Ленобласти выросло до 12 человек
- Движение на частично затопленном Перовском шоссе в Москве восстановлено
- «Масштаб катастрофы большой»: Песков оценил разлив нефтепродуктов в Черном море
- Глава СК поручил возбудить дело о непринятии мер к устранению утечки мазута в Анапе
- В МИД заявили, что Россия не закрывает границу с Эстонией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru