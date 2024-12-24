СМИ: Россиян стали массово штрафовать за новогодние автомобили

Уточняется, что за ярккие украшения водители получают штрафы по статье КоАП о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Размер наказания - 500 рублей.

«Также инспекторы могут потребовать снять гирлянды с авто, а потом приехать в отделение и показать, что ничего лишнего на машине больше нет», – говорится в сообщении.

Согласно правилам, украшения на автомобиле не должны ограничивать обзор и мешать работам систем, загораживать фары и зеркала.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил «Радиоточке НСН», что новогодние гирлянды могут стать причиной бессонницы, так как мерцающий свет заставляет мозг анализировать информацию, что негативно влияет на расслабление и процесс засыпания.

