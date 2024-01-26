В Госдуму внесут законопроект о запрете продажи вейпов
Законопроект о полном запрете продажи вейпов внесут в Госдуму. Об этом сообщил автор инициативы, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.
«В ближайшее время внесем на рассмотрение Госдумы законопроект, полностью запрещающий продавать вейпы», — указал парламентарий.
Документ вносит изменения в закон об охране здоровья от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции и предлагает запретить розничную продажу никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей и устройств для их доставки.
Как указано в законопроекте, количество курильщиков обычных сигарет в России уменьшается, однако число вейперов растет. В частности, такие устройства используют подростки: в 10 раз больше, чем в 2011 году.
«В целях народосбережения полагаем необходимым установить ... полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего ... страны», — говорится в документе.
Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, вводящий ответственность за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесут законопроект о запрете продажи вейпов
- Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане прибыли в Москву
- В Псковской области с 25 по 30 января отключат интернет LTE из-за техработ
- Ельцин заявлял, что Россия должна первой вступить в НАТО при расширении
- В России создали самый быстрый на СВО дрон-конвертоплан «Ловкий»
- Военнослужащий РФ: ВСУ сдаются в плен из-за отсутствия провизии
- Рейтинг Байдена за год составил 39,8%
- ВС РФ призывают ВСУ сдаться
- Архив США: Клинтон предлагал Ельцину помощь в стабилизации экономики
- Нарышкин: Запад планирует устроить революцию в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru