В Госдуму внесут законопроект о запрете продажи вейпов

«В ближайшее время внесем на рассмотрение Госдумы законопроект, полностью запрещающий продавать вейпы», — указал парламентарий.

Документ вносит изменения в закон об охране здоровья от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции и предлагает запретить розничную продажу никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей и устройств для их доставки.

Как указано в законопроекте, количество курильщиков обычных сигарет в России уменьшается, однако число вейперов растет. В частности, такие устройства используют подростки: в 10 раз больше, чем в 2011 году.

«В целях народосбережения полагаем необходимым установить ... полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего ... страны», — говорится в документе.

Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, вводящий ответственность за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, напоминает RT.