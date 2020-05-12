В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
В Государственную думу внесен законопроект о наказании чиновников за хамство. Как пишет РИА Новости, его авторами являются глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, а также вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В тексте документа отмечается, что оскорбление, совершённое государственным или муниципальным служащим, может обернуться наложением административного штрафа от 50 до 100 тысяч рублей либо дисквалификацией на срок до одного года, отмечает Газета.ру.
Штраф за повторное нарушение составит от 100 до 150 тысяч рублей. Также в этом случае чиновника может ждать лишение права занимать должности в течение двух лет, подчеркивает RT.
Напомним, в январе Владимир Путин заявил, что к чиновникам за хамство должны применяться более строгие меры, чем к другим гражданам, пишет Ura.ru. Президенту был задан вопрос о возможности принятия закона о противодействии хамству. Путин отметил, что действующее законодательство РФ уже позволяет принимать необходимые меры в отношении должностных лиц, подчеркнув важность более строгого к ним подхода.
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