В Госдуму внесут законопроект об установлении статуса детей Великой Победы
Законопроект об установлении статуса детей Великой Победы и предоставлении им мер социальной поддержки, внесут в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Об этом сообщает РИА Новости.
«Проект... направлен на законодательное установление статуса детей Великой Победы для граждан РФ, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года и являвшихся в годы Великой Отечественной войны несовершеннолетними», — указано в пояснительной записке к документу.
Законопроект предусматривает меры поддержки для этих граждан, в том числе оказание квалифицированной медицинской помощи по программе госгарантий, бесплатное обеспечение лекарствами, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, обслуживание в предприятиях розничной торговли и бытового обслуживания вне очереди. Регионы РФ могут дополнительно устанавливать свои меры поддержки для детей Великой Победы.
Ранее депутат Дмитрий Гусев сообщил, что в Госдуме разработают проект закона об установлении выходных дней в праздники Пасхи и Святой Троицы.
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