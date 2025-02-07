В Госдуме хотят сделать Пасху и день Святой Троицы выходными

В Госдуме разработают проект закона, в случае принятия которого Пасха и день Святой Троицы станут выходными днями, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Дмитрия Гусева («Справедливая Россия — За правду»).

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По его словам, эти праздники – «светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями». Парламентарий указал, что инициатива позволит каждому россиянину провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга, а также сосредоточиться на вере.

Ранее стало известно, что длинных выходных на 23 февраля и 8 марта в этом году не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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