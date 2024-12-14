В Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения
Законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения для всех категорий пенсионеров повторно внесут в Госдуму в 2025 году. Об этом заявил вице-спикер Думы Борис Чернышов в беседе с РИА Новости.
«Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — рассказал парламентарий.
Основная идея проекта — ежегодная дополнительная поддержка пенсионеров в размере их ежемесячной пенсии на момент получения выплаты. Мера будет распространяться на получателей страховых пенсий, выплат по гособеспечению, пенсионеров-сотрудников силовых структур.
По словам Чернышова, ранее инициативу не приняли к рассмотрению, так как авторы проекта предлагали ввести выплату без внесения необходимых изменений в федеральные законы и дата вступления документа в силу была указана ретроспективно. Сейчас парламентарии устранили эти недочеты и привели документ в соответствие законодательству.
Между тем в Социальном фонде сообщили, что индексация пенсий работающих пенсионеров в России с начала 2025 года составит 7,3%.
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