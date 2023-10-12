В Госдуму внесут законопроект о надбавке для неработающих пенсионеров
Законопроект о дополнительной социальной выплате для неработающих пенсионеров со среднедушевым доходом не более двух размеров прожиточного минимума, установленного в субъекте проживания для граждан на пенсии, внесут в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.
С соответствующей инициативой выступила группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Парламентарии предлагают внести изменения в закон о государственной соцпомощи и начислять 0,2 от величины прожиточного минимума неработающим пенсионерам. При этом среднедушевой доход последних должен составлять 1 - 1,5 размеров прожиточного минимума в регионе. Если доход варьируется от полутора до двух размеров ПМ, надбавка составит 0,1.
«Средства по линии Фонда пенсионного и социального страхования выделяются на это регулярно, но, по нашему мнению, для поддержки граждан преклонного возраста только такой федеральной социальной доплаты недостаточно», — подчеркнул Миронов.
По словам парламентария, прибавка может достигать нескольких тысяч рублей в месяц. Так, в Московской области прожиточный минимум для пенсионера составляет 14 858 рублей, и пожилые жители региона смогут получать дополнительно 1485 - 2970 рублей.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий мигрантам работать в сфере медицинских услуг, системе школьного образования, а также в такси, напоминает RT.
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