В Госдуму внесут законопроект о надбавке для неработающих пенсионеров

С соответствующей инициативой выступила группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Парламентарии предлагают внести изменения в закон о государственной соцпомощи и начислять 0,2 от величины прожиточного минимума неработающим пенсионерам. При этом среднедушевой доход последних должен составлять 1 - 1,5 размеров прожиточного минимума в регионе. Если доход варьируется от полутора до двух размеров ПМ, надбавка составит 0,1.

«Средства по линии Фонда пенсионного и социального страхования выделяются на это регулярно, но, по нашему мнению, для поддержки граждан преклонного возраста только такой федеральной социальной доплаты недостаточно», — подчеркнул Миронов.

По словам парламентария, прибавка может достигать нескольких тысяч рублей в месяц. Так, в Московской области прожиточный минимум для пенсионера составляет 14 858 рублей, и пожилые жители региона смогут получать дополнительно 1485 - 2970 рублей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий мигрантам работать в сфере медицинских услуг, системе школьного образования, а также в такси, напоминает RT.

