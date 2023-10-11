Пенсии в 2025 году планируют проиндексировать два раза

По его словам, первая индексация планируется 1 февраля, по уровню инфляции, а вторая - 1 августа, по уровню доходов бюджета.

Он также напомнил, что в 2024 году индексация страховых пенсий с 1 января составит 7,5%.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что размер средней пенсии в 2024 году составит 23 244 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

