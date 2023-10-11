Пенсии в 2025 году планируют проиндексировать два раза

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков заявил, что в 2025 году планируется дважды проиндексировать пенсии, сообщает ТАСС.

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По его словам, первая индексация планируется 1 февраля, по уровню инфляции, а вторая - 1 августа, по уровню доходов бюджета.

Он также напомнил, что в 2024 году индексация страховых пенсий с 1 января составит 7,5%.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что размер средней пенсии в 2024 году составит 23 244 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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