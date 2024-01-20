В Госдуму внесут законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

Законопроект, позволяющий конфисковывать имущество граждан, которые «поддерживают нацистов» и оскорбляют российских военных, и лишать их почетных званий, внесут в Госдуму в понедельник, 22 января. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Политик напомнил об обсуждении вопроса о наказании для «негодяев», в том числе деятелей культуры, которые «льют грязь на страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО».

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«Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования ... деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почетных званий», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Предлагается ввести такие меры против лиц, распространяющих заведомо ложную информацию об использовании российской армии, за публичные призывы к экстремистской деятельности и осуществлению действий по нарушению целостности РФ, за публичную дискредитацию использования Вооруженных сил, призывы к осуществлению направленной против безопасности государства деятельности и к введению санкций в отношении РФ и россиян. Кроме того, наказание введут за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, либо иностранных госорганов, а также за реабилитацию нацизма.

«Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести ... наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества», — заключил Володин.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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