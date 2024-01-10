В Госдуме РФ заявили, что в работе находятся несколько законопроектов для военных
В Госдуме России находятся в работе несколько проектов законов для военных, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление председателя комитета по обороне Андрея Картаполова.
По его словам, они направлены на то, чтобы человек в погонах, а также члены его семьи, родные и близкие был более социально защищены. «Все наши законодательные инициативы направлены на то, чтобы Россия была сильнее», — отметил парламентарий.
Ранее Картаполов заявил, что работу над единым реестром воинского учета практически завершат к 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru