В Госдуме РФ заявили, что в работе находятся несколько законопроектов для военных

В Госдуме России находятся в работе несколько проектов законов для военных, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление председателя комитета по обороне Андрея Картаполова.

По его словам, они направлены на то, чтобы человек в погонах, а также члены его семьи, родные и близкие был более социально защищены. «Все наши законодательные инициативы направлены на то, чтобы Россия была сильнее», — отметил парламентарий.

Ранее Картаполов заявил, что работу над единым реестром воинского учета практически завершат к 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

