В Госдуму внесут законопроект о химической кастрации педофилов

Такой вид наказания для педофилов мотивирован увеличением количества случаев, когда дети были изнасилованы теми, кто ранее отбывал наказание за аналогичные преступления. Как сообщил депутат Борис Чернышов, в ряде стран существует такая же проблема и во избежание рецидивов там применяют химическую кастрацию. В этом случае принудительно вводятся препараты, снижающие половое влечение либо на долгий срок, либо навсегда.

Как напомнил парламентарий, около десяти лет назад в Госдуме уже рассматривали похожую инициативу. От нее было решено отказаться из-за дороговизны необходимых препаратов.

Ранее в Москве задержали педофила, четыре месяца насиловавшего 11-летнего подростка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

