В Госдуму внесут законопроект о химической кастрации педофилов
На рассмотрение депутатов Госдумы вскоре внесут проект закона о химической кастрации преступников, изнасиловавших несовершеннолетних, сообщает в Telegram фракция ЛДПР.
Такой вид наказания для педофилов мотивирован увеличением количества случаев, когда дети были изнасилованы теми, кто ранее отбывал наказание за аналогичные преступления. Как сообщил депутат Борис Чернышов, в ряде стран существует такая же проблема и во избежание рецидивов там применяют химическую кастрацию. В этом случае принудительно вводятся препараты, снижающие половое влечение либо на долгий срок, либо навсегда.
Как напомнил парламентарий, около десяти лет назад в Госдуме уже рассматривали похожую инициативу. От нее было решено отказаться из-за дороговизны необходимых препаратов.
Ранее в Москве задержали педофила, четыре месяца насиловавшего 11-летнего подростка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru