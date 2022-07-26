Ретейлер Х5 запустил пилотный проект фудшеринга в Москве и Челябинске
Компания Х5 Group, владеющая сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», запустила пилотный проект по передаче продуктов нуждающимся людям. Об этом сообщили в пресс-службе ретейлера.
«X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания России, совместно с АНО "Фудшеринг" и Фондом продовольствия "Русь" запустила пилот фудшеринга — безвозмездной передачи нуждающимся людям продуктов с истекающим сроком годности, но пригодных к употреблению. На первом этапе к проекту подключены несколько магазинов "Пятерочка" в Москве и Челябинске», — цитирет сообщение ТАСС.
Сотрудники магазинов будут ежедневно отбирать хлебобулочные изделия со сроком годности, истекающим в течение одного-двух дней, далее продукты будут забирать волонтеры, которые за несколько часов распределят их по спискам нуждающихся подопечных Фонда «Русь» и АНО «Фудшеринг».
По итогам пилота ретейлер планирует масштабировать проект на магазины в других городах страны, расширить категории товаров для фудшеринга, подключить к проекту сеть «Перекресток» и распределительные центры группы.
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