В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий условия усыновления и опеки

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который ужесточает условия усыновления и опеки. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Думы. Он предлагает внести изменения в Семейный кодекс, закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Гражданский процессуальный кодекс и закон «Об опеке и попечительстве» с 1 сентября 2023 года.

В случае, если законопроект будет принят, граждане смогут усыновлять единовременно только одного ребенка. Будущим приемным родителям, а также самим детям при этом придется проходить социально-психологическое обследование. Согласно новой инициативе, органы опеки и попечительства должны будут «сопровождать» опекунов и сирот. Также к контролю за условиями жизни детей предлагают привлекать психологов, педагогов, юристов и других специалистов.

Согласно документу, на реализацию этих проектов потребуется свыше 800 млн рублей в год. Эти средства пойдут на организацию обследований и «сопровождение» опекунов. Кроме того, законопроект рекомендует обеспечить преимущественное право опеки бабушкам и дедушкам, совершеннолетним братьям и сестрам и иным родственникам детей.

Документ подготовило Минпросвещения. По мнению ведомства, принятие его поможет сократить число случаев так называемого вторичного сиротства — возвращения усыновленных детей обратно в детский дом.

