В Госдуму внесли законопроект об увеличении зарплат для жителей новых регионов
На рассмотрение депутатов Государственной Думы внесен законопроект, который предусматривает увеличение оплаты труда и устанавливает дополнительный отпуск для жителей новых регионов РФ, сообщает РИА Новости.
Нормативный акт предполагает введение правительством РФ региональных коэффициентов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Документ был разработан и внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия - За Правду».
Ранее депутаты предложили предоставить отсрочку от призыва отцам детей до трех лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru