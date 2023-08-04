В Госдуму внесли законопроект об увеличении зарплат для жителей новых регионов

Нормативный акт предполагает введение правительством РФ региональных коэффициентов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Документ был разработан и внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия - За Правду».

Ранее депутаты предложили предоставить отсрочку от призыва отцам детей до трех лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

