В Госдуму внесли законопроект об увеличении зарплат для жителей новых регионов

На рассмотрение депутатов Государственной Думы внесен законопроект, который предусматривает увеличение оплаты труда и устанавливает дополнительный отпуск для жителей новых регионов РФ, сообщает РИА Новости.

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Нормативный акт предполагает введение правительством РФ региональных коэффициентов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Документ был разработан и внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия - За Правду».

Ранее депутаты предложили предоставить отсрочку от призыва отцам детей до трех лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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