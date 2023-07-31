Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке

Отмечается, что этот же документ вводит штрафы до 400 тыс. рублей за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет.

Ранее правительство России в пятницу утвердило подготовленные Министерством обороны изменения в Положение о призыве на военную службу.

Совет Федерации 28 июля одобрил законопроект о возрасте призыва на срочную военную службу с 18 до 30 лет. Госдума одобрила документ во вторник, передает RT.

