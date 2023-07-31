Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

Совфед одобрил закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки

Отмечается, что этот же документ вводит штрафы до 400 тыс. рублей за непредставление юрлицами списков для постановки граждан на воинский учет.

Ранее правительство России в пятницу утвердило подготовленные Министерством обороны изменения в Положение о призыве на военную службу.

Совет Федерации 28 июля одобрил законопроект о возрасте призыва на срочную военную службу с 18 до 30 лет. Госдума одобрила документ во вторник, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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