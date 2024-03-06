В Госдуму внесли законопроект об увеличении маткапитала до 1 миллиона рублей

В случае его принятия, с 1 февраля 2025 года будет установлена выплата маткапитала за рождение первого ребенка в размере 756,7 тысяч рублей, а на второго и последующих в размере 1 миллиона рублей.

Проект закона внесен рядом депутатов от ЛДПР и КПРФ. По мнению авторов, нормативный акт призван оказать дополнительную поддержку семьям и благотворно повлиять на демографическое развитие страны.

Ранее в Госдуму внесен проект об освобождении от уголовного наказания контрактников, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

