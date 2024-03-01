Депутаты предложили сделать программу маткапитала бессрочной

Авторами документа, который размещён в электронной базе нижней палаты парламента, является группа депутатов, которую возглавляет председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По их мнению, следует убрать из закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» норму, которая ограничивает срок действия программы маткапитала 31 декабря 2026 года.

«Недопустимо отменять уникальную демографическую программу... единственно правильным подходом видится... переформатирование программы в качестве постоянного обязательства государства», - говорится в пояснительной записке.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что программа маткапитала будет продлена минимум до 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

