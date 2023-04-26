В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах

В частности, предлагается штрафовать граждан на сумму до пяти тысяч рублей, а для должностных и юридических лиц установить штраф до 50 тысяч и до 100 тысяч рублей, соответственность. За повторное нарушение поправками предусматривается уже уголовная ответственность.

Кроме того, за невыполнение предписания Минюста РФ об устранении нарушений закона об иноагентах может составить до 300 тысяч рублей.

«Очевидно, что иностранная НПО, которая намеренно отказывается регистрировать в Минюсте свой филиал, то есть - действовать в соответствии с законодательством нашей страны, не может преследовать никаких благих целей», - заключил Пискарев.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести запрет на получение иноагентами имущественной поддержки от государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

