В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что на рассмотрение был внесен пакет законопроектов, предусматривающий штраф за участие в деятельности иностранных НПО, не входящих в соответствующий реестр, сообщает ТАСС.
В частности, предлагается штрафовать граждан на сумму до пяти тысяч рублей, а для должностных и юридических лиц установить штраф до 50 тысяч и до 100 тысяч рублей, соответственность. За повторное нарушение поправками предусматривается уже уголовная ответственность.
Кроме того, за невыполнение предписания Минюста РФ об устранении нарушений закона об иноагентах может составить до 300 тысяч рублей.
«Очевидно, что иностранная НПО, которая намеренно отказывается регистрировать в Минюсте свой филиал, то есть - действовать в соответствии с законодательством нашей страны, не может преследовать никаких благих целей», - заключил Пискарев.
Ранее депутаты Госдумы предложили ввести запрет на получение иноагентами имущественной поддержки от государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- В Госдуму внесли законопроект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах
- Ученые назвали падение метеора причиной вспышки над Киевом
- Попова заявила об опасности распространения штамма «Арктур»
- В МВД предложили продавать пиво на стадионах только при наличии Fan ID
- Совфед разрешил участвовать в миротворческих миссиях всем военным
- Депутат Госдумы объяснил введение налога на сбор грибов и ягод
- Чехия внесла в черный список патриарха Русской православной церкви Кирилла
- В Белгородской области арестовали россиянина, планировавшего воевать за ВСУ
- Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин рассказал о ситуации на важнейшей точке в Артемовске
- Kyodo: Япония планирует с 29 апреля отменить все ковидные ограничения на въезд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru