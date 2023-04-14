Депутат Соловьев предложил убрать «старые» песни артистов-иноагентов из эфиров

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что антироссийские музыкальные треки с призывами «убивать русских» и прославляющие украинскую армию не должны быть доступны на российских стриминговых сервисах. Депутат Елена Драпеко призвала не размещать на российских ресурсах композиции музыкантов-иноагентов. Речь идёт об их новых произведениях, выпущенных после решения Минюста РФ. «Старые» треки, по ее словам, могут находиться в ротации. Соловьев считает, что артистов-иноагентов нужно лишить возможности получать деньги за «старые» песни.

«На мой взгляд, несмотря на то что артисты-иноагенты исполняли свои песни до начала СВО и многие песни не носят антироссийского содержания, было бы справедливо лишить возможности получения финансового вознаграждения за свои песни иноагентов. Важным является и то, что песни иноагентов из прошлого звучат сейчас немым укором всем, кто поддерживает СВО, поэтому лучше исключить эти песни из эфира, потому-то слушать бесконечно одно и тоже плохо. Должны быть новые хорошие, добрые, патриотические песни», - сказал Соловьев.

Ранее Сергей Соловьев в эфире НСН допустил, что народная артистка СССР Алла Пугачева могла пересылать деньги на счета гуманитарных фондов Украины.

