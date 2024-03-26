В Госдуму внесли законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов
Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской внесла в Госдуму инициативу, регулирующую доступ к книгам иноагентов в библиотеках. Об этом сообщила Ямпольская в своем Telegram-канале.
«Нормы отсылочные, порядок доступа установит правительство», - добавила она.
По словам Ямпольской, законопроект закрепит правила размещения и предоставления в библиотеках документов, авторами которых являются лица, включенные в реестр иноагентов. Отдельное внимание намерены уделить библиотекам в новых регионах России.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru