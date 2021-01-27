В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий не ниже инфляции

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не менее инфляции, передает ТАСС.

Также предлагается проиндексровать пенсии работающим пенсионерам, выплатив им компенсацию за время с 2016 года.