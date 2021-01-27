В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий не ниже инфляции
Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не менее инфляции, передает ТАСС.
Также предлагается проиндексровать пенсии работающим пенсионерам, выплатив им компенсацию за время с 2016 года.
На прошлой неделе фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму проект закона о возобновлении приостановленной в 2016 году индексации пенсий работающих пенсионеров. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что отсутствие индексации и выплаты пенсий работающим пенсионерам несправедливо, «поскольку ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами». По оценке депутатов, на реализацию законопроекта в 2021 году потребуется около 71 млрд рублей.
В начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.
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