В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий не ниже инфляции

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не менее инфляции, передает ТАСС.

Также предлагается проиндексровать пенсии работающим пенсионерам, выплатив им компенсацию за время с 2016 года.

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На прошлой неделе фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму проект закона о возобновлении приостановленной в 2016 году индексации пенсий работающих пенсионеров. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что отсутствие индексации и выплаты пенсий работающим пенсионерам несправедливо, «поскольку ставит их в неравное положение с неработающими пенсионерами». По оценке депутатов, на реализацию законопроекта в 2021 году потребуется около 71 млрд рублей.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:Пенсия
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