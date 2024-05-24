В Госдуму внесли законопроект о запрете выписывания штрафов передвижными камерами

Сегодня штрафы могут быть выписаны при фиксации нарушений, как стационарными камерами, так и передвижными. Как следует из пояснительной записке к документу, передвижные камеры часто устанавливаются коммерческими компаниями, которые, с целью повышения прибыли, нередко неправильно их фиксируют или намеренно повышают показатели погрешности, что нарушает права водителей.

И хотя водители могут обжаловать неверно выписанные штрафы, как правило, это требует затрат времени и сил.

Ранее Минтранс РФ согласовал с региональными властями, МВД и бизнесом новые правила установки камер на дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

