В Госдуму внесли законопроект о запрете выписывания штрафов передвижными камерами
В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого будет запрещено автоматическое выписывание штрафов для водителей, если нарушение правил движения было зафиксировано только передвижными камерами, сообщает РИА Новости.
Сегодня штрафы могут быть выписаны при фиксации нарушений, как стационарными камерами, так и передвижными. Как следует из пояснительной записке к документу, передвижные камеры часто устанавливаются коммерческими компаниями, которые, с целью повышения прибыли, нередко неправильно их фиксируют или намеренно повышают показатели погрешности, что нарушает права водителей.
И хотя водители могут обжаловать неверно выписанные штрафы, как правило, это требует затрат времени и сил.
Ранее Минтранс РФ согласовал с региональными властями, МВД и бизнесом новые правила установки камер на дорогах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru